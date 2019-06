El Govern estudia introduir les bosses de malla als supermercats

El secretari d’Estat de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell, va avançar ahir, durant la presentació d’accions per a la setmana del Medi Ambient, que el Govern està treballant conjuntament amb els supermercats per encetar una campanya de «lluita contra l’ús del plàstic desmesurat» i l’excés d’embalatges.

En aquest sentit, tal com va assegurar el gerent d’Andorra 2000, Antoni Miralles, i van confirmar fonts del Centre Comercial Andorrà (CCA), la idea que planeja sobre la taula del Govern és introduir bosses de malla a les zones de fruites i verdures dels supermercats. De fet, en un supòsit inicial, l’acció estava prevista que fos implementada el proper dia 5 de juny, coincidint amb el dia Mundial del Medi Ambient i aprofitant l’avinentesa de la campanya mundial de boicot al plàstic per evitar comprar productes envasats en aquest material. No obstant això, segons va informar Miralles, aquesta iniciativa finalment no s’ha dut a terme perquè «el proveïdor de Govern ens ha fallat el dia d’entrega de les bosses de malla». Així doncs, l’acció segueix vigent a l’espera que el Govern resolgui aquest impediment i anunciï una data per estrenar la campanya de conscienciació. Amb tot, el gerent d’Andorra 2000 va subratllar que «nosaltres no tenim un marge prou alt per sufragar bosses de paper com les tendes de roba», raó per la qual va expressar que «caldrà veure com s’efectua».

D’altra banda, Miralles va mostrar-se prudent respecte a aquesta proposta perquè «faltarà veure la repercussió en el client», ja que aquest hauria de portar les bosses de malla directament des de casa. En el seu defecte, també n’hi hauria en punts de venta a l’interior dels supermercats, com qualsevol altre producte, amb un preu aproximat d’un euro. En qualsevol cas, la idea seria uniformitzar aquesta campanya en tots els supermercats del Principat i que hi tingués perdurabilitat en el temps perquè hi poguessin conviure ambdues opcions, tenint en compte que «això suposaria un canvi d’hàbit pel client».

La contaminació de l'aire

La roda de premsa de Rossell també va servir per donar a conèixer les accions previstes pel Govern durant la setmana del Medi Ambient, que enguany té com a lema Combatre la contaminació de l’aire, que aniran destinades tant a les escoles, com a les empreses i a la ciutadania en general. Entre les activitats principals destaca el 14è concurs d’iniciatives ambientals, una taula rodona centrada en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i el Fòrum de les Escoles Verdes. A més, durant el transcurs de la setmana, Andorra Sostenible organitzarà visites escolars a les diferents estacions de qualitat de l’aire «per sensibilitzar als més petits en la reducció de residus i la contaminació de les aigües».

A mode conclusiu, Rossell va recordar que Andorra «només tenim un 1% de casos a l’any de situació deficient i dolenta» de qualitat de l’aire, fenomen sovint relacionat amb «situacions d’inversió tèrmica». Precisament, Rossell va admetre que «tenim un problema amb la mobilitat i hem de treballar sobre noves polítiques», raó per la qual va confiar que amb la Llei d’impuls de la transició energètica i el canvi climàtic les empreses de més de 100 treballadors puguin desenvolupar «plans de mobilitat» pels seus empleats.