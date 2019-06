Adhesió a la Organització Meteorològica Mundial

Al món s’usen cada any 500.000 milions de bosses

El 17 de maig de 2018, el Consell General va aprovar per unanimitat el conveni de l’Organització Meteorològica Mundial (OMM). Aquest procés, que es va concretar amb l’entrada en vigor del conveni el 16 de novembre passat, es va iniciar amb les trobades mantingudes amb els màxims responsables de l’organització, el 2015 i al 2016, en el marc de les Conferències de les Parts del Conveni marc de Nacions Unides sobre el canvi climàtic. Així doncs, Andorra va esdevenir el 192è estat part, completant el marc de col·laboració internacional en matèria de canvi climàtic.

Una delegació andorrana, liderada pel director de l’Oficina de l’energia i del canvi climàtic, Carles Miquel, va participar en el 18è Congrés mundial de l’Organització Meteorològica Mundial (OMM) que se celebra cada quatre anys, enguany a Ginebra. La delegació andorrana, que va fer la seva primera intervenció com a nou membre d’aquesta organització, va posar de relleu la col·laboració internacional en un context d’evolució permanent en el qual l’OMM juga un rol clau en l’acció climàtica.

Per El Periòdic

