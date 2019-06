González substitueix Barón a la banqueta de la UE Sant Julià

Emiliano González és el nou entrenador de la UE Sant Julià després que Jesús Barón, que feia 18 mesos que dirigia l’equip, hagi decidit no seguir al capdavant de l’equip. En aquest context, va prendre aquesta decisió perquè «els darrers mesos han estat durs» i perquè «les relacions personals han quedat tocades». «És el millor pel club i per a mi», sentenciava.

Així Barón marxa sense destí però va desitjar que el nou entrenador lauredià «tingui més continuïtat». «Penso que és el millor per a tothom, Europa és un premi però s’hauria pogut fer millor, ara, l’objectiu ha de ser passar de rondes», sentenciava i remarcava que «s’ha fet un bon treball i un bon futbol, hem estat molt a gust i ens ha permès acumular experiència».

A més a més, va assegurar que «marxo amb una lliga que ha crescut moltíssim i aquest ha de ser el modus operandi, sobretot ara que hi ha l’ofensiva de l’FC Andorra, després que Gerard Piqué l’hagi comprat. Ara ve aire nou, es parlarà més del país»,

En aquesta línia va destacar que «em quedo amb el debut que vaig fer contra el Lusitans». Precisament serà l’exentrenador d’aquest equip, González qui assumeix el repte, després d’uns mesos de desconnexió. En un principi, González era l’home que estava cridat a agafar les regnes del Lusitans la temporada passada després de quasi classificar-se per jugar a les competicions europees però finalment, no hi va haver un acord per la renovació.