Dominant Els Bastions

Sabrina Solana es va imposar aquest cap de setmana a l’ultra de Bastions que es va disputar a Ribes de Freser, en una cursa de 100 quilòmetres amb 7.100 metres de desnivell acumulat que destaca per la seva peculiar duresa, ja que hi va haver 117 abandonaments i tan sols 110 finishers, fet que fa que les xifres parlin per si soles. A més, no tan sols va vèncer en la categoria femenina sinó que va acabar en vuitena posició de la general amb 17 hores i 56 minuts. Solana assumeix aquests reptes personals, físics i mentals perquè «el ritme de les maratons i mitges maratons era molt més explosiu i no gaudia tant». Per això, al clau, més enllà del físic, és tenir una gran força mental per quan venen els moments crítics a les curses.

Així, explicava que «la veritat és que anava molt insegura perquè havia petit una caiguda tres setmanes, entrenant no em molestava gaire però tenia un punt de debilitat». «No sabia com aniria perquè no em volia jugar la temporada, però vaig anar fent i em va afavorir el fet de sortit de nit, anava en la meva càpsula, concentrada», remarcava i comentava que «al quilòmetre 50 molt bé, vaig tenir una baixada però em vaig recuperar». «La darrera pujada va ser molt criminal, amb un mur final que eren 250 metres de desnivell en 500 metres, va ser dur perquè feia calor», reiterava.

Així, això ha estat només el principi de la temporada. «Ara l’afronto amb optimisme, vaig sortir primera i em vaig mantenir en aquesta posició però el que és més agraït és fer un top 10, va ser una molt bona sorpresa», destacava.

Per tant, ara disputarà la Mític de l’Andorra Ultra Trail Vallnord perquè «no em coneixia quan la vaig fer per primera vegada i ara, que he après molt, em sé regular i controlar el meu ritme». Una altra cursa que farà serà la UTM de Chamonix.