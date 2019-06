Pérez i Mendoza s’imposen al torneig Pairs Andorra

Al món s’usen cada any 500.000 milions de bosses

En la modalitat de hàndicap la victòria va ser per a Víctor Bafalluy i Quitin Prieto mentre que Xavier Feliubadaló i Juan Pablo Reyes van ser els subcampions. La tercera posició va ser per a Martí Castella i Xavier Linde.

Gonzalo Mendoza, en aquest sentit, va guanyar el campionat per segon any consecutiu, ja que el 2018 ho va fer també amb l’andorrà Joan Jordi Segura. En parelles mixtes es van proclamar campions Ricky Morat i Gloria Ruiz que van demostrar un bon joc impressionant i consistent. La parella femenina guanyadora van ser Silvia Garangou i Dolors Julia.

Un brillant 45 a Xixerella va proclamar com a guanyadors als andorrans Pau Pérez i Gonzalo Mendoza en la segona edició Pairs Andorra Arts i Construccions, que es va celebrar aquest cap de setmana. La parella andorrana va signar un total de 17 sota de 145 quedant a un sol cop de la parella catalana subcampiona, Enric Sanz i Jaume Vidal.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació