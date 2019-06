Els psicòlegs reclamen un conveni per actuar en casos d’emergència

El Col·legi de Psicòlegs va expressar ahir la seva satisfacció després de la reunió mantinguda amb el nou ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, en què els va traslladar la seva voluntat de prioritzar la inclusió dels serveis psicològics a la cartera de la CASS, així com de treballar en altres propostes del col·lectiu com són la seva participació en els operatius d’intervenció en casos d’emergència o situacions de dol. «Les sensacions són positives perquè el ministre ha tingut la iniciativa de convocar-nos i s’ha mostrat predisposat a desencallar la situació que hi havia fins ara amb l’anterior Govern», va posar de relleu el president del col·legi, Òscar Fernàndez, en declaracions a aquest rotatiu.

Fernàndez va precisar que un cop es constitueixi la taula de treball per tractar la seva inclusió a la cartera de la CASS, ells demanaran de nou la cobertura de totes les malalties per al conjunt de la població. «I, si cal, els enviarem una altra vegada la proposta que ja vam fer arribar a l’anterior ministre», va afegir el president tot mostrant-se obert a facilitar el diàleg i l’entesa. Segons Fernàndez, Benazet encara no els ha avançat quines malalties o col·lectius de persones prioritzaran. I malgrat que la incorporació pugui fer-se «de forma gradual», el president del col·legi va mostrar-se convençut que aquest mateix 2019 ja començaran a materialitzar-se alguns aspectes, «ja que tant el ministre com el cap de Govern són sensibles i entenen la importància de garantir l’atenció psicològica com a qüestió de país».

Altres demandes prioritàries

La incorporació a la cartera de la CASS, segons va manifestar Fernàndez, comportarà regular altres qüestions com els requisits que han d’acreditar els psicòlegs per estar convencionats a la parapública. «Nosaltres volem oferir una prestació de qualitat, de manera que buscarem persones formades i amb experiència. Tot i així, aquestes condicions s’acabaran fixant juntament amb l’equip ministerial a la taula de treball», va apuntar el representant dels psicòlegs.

Òscar Fernàndez: «Hi ha molts psicòlegs formats per atendre els afectats en situacions de catàstrofe; per tant, podem oferir aquesta prestació»

De tota manera, des del col·lectiu veuen igual de prioritari aconseguir la seva participació en l’operatiu d’intervenció que se sol constituir en casos d’emergència o situacions de dol. Fernàndez va explicar que ara per ara, quan es produeix un accident important al país, si és necessari, es recorre als psicòlegs del SAAS o a l’únic bomber del cos que té formació en psicologia, però en cap cas als professionals de l’àmbit privat. «Hi ha molts psicòlegs que estan formats per atendre els afectats en situacions de catàstrofe; per tant, podem oferir aquesta prestació però ara mateix no està regulada de cap manera», va exposar el president del Col·legi de Psicòlegs tot reivindicant que es creï un conveni per incloure aquells professionals que estiguin disposats a proporcionar aquest suport. «Tant en els casos de catàstrofes com en les situacions de dol, és a dir, aquelles en què s’hagi de comunicar la mort d’alguna persona», va precisar Fernàndez.

Regulació de la professió

Malgrat que la materialització de totes aquestes demandes dependrà de la negociació entre el col·lectiu i el Ministeri de Salut, el desenvolupament de la llei que ha de regular la professió dels psicòlegs sí que penja del col·legi. «Ja portem un temps treballant en la seva redacció, però no volem posar-nos pressió perquè és un tema molt important que volem estudiar amb calma», va aclarir Fernàndez.