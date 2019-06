Els dos dies de Trial Clàssic perfilen el seu recorregut

Els dies 28, 29 i 30 de juny es disputarà la segona edició dels Dos dies de Trial Clàssic de Sant Julià de Lòria, una competició que sense ser puntuable per a cap campionat va tenir un gran èxit en la seva primera edició i una gran acceptació entre els practicants de trial amb motos clàssiques.

En aquest sentit, Sant Julià es torna convertir en centre del trial i, per tant, l’Andorra Trial Club (ATC) s’ha ajudat de l’experiència acumulada en l’esmentada primera edició per a augmentar el nivell organitzatiu de la prova. El seu desig és que en un futur immediat es converteixi «en una prova ineludible per als pilots que conserven mecàniques considerades com a històriques».

El recorregut de l’edició 2019 dels Dos dies de Trial Clàssic s’ha dissenyat als voltants de Sant Julià de Lòria, localitat que acollirà a partir del divendres 28 les verificacions administratives i tècniques. La prova s’iniciarà a la Plaça de la Germandat i després es passarà per Nagol i Certés abans d’agafar la pista per baixar fins a Aixirivall i el riu de Faucellers.

A continuació, es pujarà cap al bosc de la Rabassa, arribant fins a la cota 2.200 metres. De retorn cap a Sant Julià de Lòria es passarà per Naturlàndia–Territori Toni Bou. Abans d’arribar al parc tancat situat en la zona de sortida, la Plaça de la Germandat, es creuarà el poble d’Auvinyà.

Seguint aquesta mínima descripció del recorregut es pot intuir que les zones seran variades segons el lloc on estiguin marcades. D’aquesta manera, d’inici els elements a superar seran la pedra solta i relliscosa, per continuar amb els obstacles d’aigua en el riu de Faucellers, la terra i roques de dimensions considerables en la part més alta del recorregut. Cal recordar que cadascuna de les zones tindrà traçades d’acord a la categoria dels pilots.

Durant el primer dia de competició està previst que es disputin 20 zones en un màxim de vuit hores. Durant el diumenge, les zones a superar seran 19 en la mateixa franja horària.