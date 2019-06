El Barça i el Porto triomfen al MICFootball7 d’Andorra

El FC Barcelona, per partida triple, i el FC Porto van ser els vencedors, el cap de setmana passat 1 i 2 de juny a Andorra, de la 17a edició del torneig de futbol base MICFootball7.

La competició va tornar a ser un èxit i va comptar amb una vuitantena d’equips i més de 800 jugadors alevins, benjamins i prebenjamins procedents de Portugal, Corea del Sud, Espanya i Andorra. A la categoria A – sub 11 alevins de primer any, l’FC Porto es va imposar a la final a l’FC Potential coreà per 3 a 0 i en les tres categories restants, el Barça es va imposar el seu domini en les finals contra el RCD Espanyol. En la categoria B - sub10 benjamins de segon any, els blaugranes es van desfer dels blanc-i-blaus a la final per 4 a 0. En la c - sub 9 benjamins de primer any, es van imposar a l’Espanyol per 0 a 3 i la c - sub 8 prebenjamins els blaugranes van firmar el triple després de vèncer a la tanda de penals a l’Espanyol, ja que el resultat havia estat d’empat a 2.