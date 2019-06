Els infermers confien que les seves peticions vegin la llum

Al món s’usen cada any 500.000 milions de bosses

Pel que fa a la llei que ha de regular la professió dels infermers, el representant del col·lectiu va explicar que està molt avançada i que el seu objectiu és que entri en vigor en un termini de dos anys, més després que tots els partits polítics hi donessin suport durant la campanya electoral. «És molt important perquè definirà la figura de l’infermer i les seves competències per tal d’entendre el seu abast», va subratllar Cusidó.

Segons va indicar en declaracions a aquest rotatiu, el col·lectiu va aprofitar la reunió per posar sobre la taula els mateixos problemes que ja havien fet arribar a l’anterior Executiu, però de seguida va veure que el nou ministre està obert al diàleg amb els infermers i té la voluntat d’establir-hi una línia de comunicació directa per aconseguir la seva implicació. En relació amb les demandes d’ampliar la plantilla i actualitzar els salaris dels professionals, Cusidó ja va indicar que hauran de traslladar-les al nou director assistencial del SAAS, Marcel Prats, que precisament ahir va assumir el càrrec.

El Col·legi Oficial d’Infermeria d’Andorra ahir també va mantenir una trobada amb el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, de la qual van sortir, en paraules del seu president, David Cusidó, «molt positius i amb bones sensacions». «El ministre ha mostrat confiança en el col·lectiu així com predisposició per donar-li més pes i importància durant aquesta legislatura», va manifestar Cusidó.

