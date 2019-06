El nou campus de l’FCA, dirigit per Bessone i Tacón

Des del primer moment se sabia que Fede Bessone no era un fitxatge purament futbolístic. L’exjugador del Prat es va posicionar des del primer moment com una de les opcions per formar la base, i ahir va sortir a la llum un projecte en el qual s’hi ha sumat Ferran Tacón. Els dos jugadors de l’FC Andorra oferiran un campus entre el 25 i el 30 de juny per fomentar la base, però la idea seria aplicar-lo durant períodes de vacances escolars. L’objectiu que es persegueix és «gaudir del futbol en la seva millor versió, divertir-se i transmetre valors, tècnica i tàctica». La idea va sorgir del lateral esquerre, que va afirmar que «m’encanta educar nens des de ben joves, de fet tinc una empresa a través de la qual organitzo esdeveniments d’aquest tipus a l’estranger». Per la seva part, Tacón va comentar que «vaig decidir sumar-m’hi fa un mes i mig i faré d’entrenador, em fa molta il·lusió».

El campus està pensat per a jugadors d’entre 8 i 16 anys i l’escenari serà el Prada de Moles, on juga habitualment el club tricolor. A més, s’ofereix en tres modalitats diferents en funció dels horaris: campus day, de 9.30 a 17.00 hores; campus tarda, de 17.00 a 19.00; i full campus, un format 24 hores amb allotjament, pensió completa i altres activitats incloses. Les inscripcions es van obrir ahir i de moment no hi ha termini límit d’inscripció. Les places són il·limitades.