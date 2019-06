L’FC Santa Coloma renova Rebés, Najera i Sosa

El Vallbanc FC Santa Coloma ja s’està reforçant de cara a la fase prèvia de la Lliga de Campions que disputarà a Kosovo i en aquest sentit, els pròxims dies anunciarà almenys dos nous fitxatges per reforçar l’equip.

En aquest sentit, el que sí que ja està tancat són les renovacions de Marc Rebés, Moi Najera i Chus Sosa. En aquesta línia, el club va voler anunciar aquestes renovacions per esvair els rumors dels darrers dies en els quals se’ls situava en altres clubs. Cal recordar que el Vallbanc disputarà aquesta fase i en cas de proclamar-se campió passarà a la primera fase de la competició. El torneig el disputen els campions de les quatre lligues amb el coeficient més baix de la UEFA i en el cas de quedar eliminats, l’equip passa a la segona ronda de l’Europa League i per tant, no queden automàticament descartats de les competicions europees.