Sant Julià negocia amb privats i bancs per invertir a Naturlandia

El Comú de Sant Julià de Lòria està negociant amb inversors privats i bancs per impulsar noves activitats a Naturlandia. La corporació manté conversacions, entre altres, amb el màxim accionista de Saetde, Joan Viladomat, i entitats bancàries com Andbank i Crèdit Andorrà per tirar endavant un projecte sobre esquí de fons i de muntanya, la tirolina i les activitats al riu com ara el ràfting.

El cònsol menor del Comú de Sant Julià de Lòria, Julià Call, va confirmar ahir durant el Consell d’Infants de la parròquia que la possible arribada de nou capital seria positiu per al parc, tot i que va afirmar que encara «no hi ha res tancat». Al mateix temps, Call va dir que la corporació, que és la màxima accionista de Camprabassa [societat gestora de Naturlàndia], es motra optimista en quant a l’estat financer de la instal·lació i va afegir que espera aquest any «els números més o menys quadrin».



Preguntat pel termini en què es podria fer efectiva l’entrada dels nous inversors, Call va optar per la prudència, i va explicitar que en cap cas es marquen cap data. «Les converses són fructíferes, però encara no hi ha res tancat», va concloure Call, que va afirmar que «estem oberts» a rebre nous inversors.



Segons va informar l’agència ANA, la intenció de la corporació laurediana és que grans empreses adquireixin noves accions de la societat, que es reactivarà sota el nom de Societat de Promoció Turística i Econòmica de Sant Julià de Lòria. Call també espera que el fet que l’ecoparc estigui sanejat econòmicament ajudi a atreure més inversors interessats en la instal·lació. La nova societat, que estarà estrictament vinculada a Camprabassa, capitanejarà la posada en marxa de la tirolina. Un 30% de les accions estaran en mans de la constructora Pidasa i es llençaran 10.000 accions a 550 euros, que quedaran en mans dels privats i dels bancs amb els quals s’està negociant.La proposta de l’esquí de fons i de muntanya a Sant Julià de Lòria comportaria la creació d’una tercera cota de Naturlandia, en aquest cas a 2.500 metres d’altura, que se sumaria a les dues que té la instal·lació actualment. Al projecte del ràfting s’hi podrien sumar activitats de canoa i de pesca.

Alumnes de l’Escola Meritxell participen al Consell d’Infants

33 El Consell d’Infants va posar l’accent sobre propostes d’acció política de les persones amb diversitat funcional amb la finalitat de millorar la parròquia i ferla més accessible. Per tal que els alumnes i els representants coneguessin de primera mà la situació que viuen les persones amb discapacitat, per primera vegada alumnes de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (EENSM) van participar en les reunions de treball i a la sessió del consell. Les propostes més destacades dels joves són la instal·lació d’un semàfor acústic a la plaça Laurèdia i millores dels accessos a diferents equipaments.