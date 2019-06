Futures torres del Clot d’Emprivat, limitades pels vols de l’helicòpter

El desenvolupament urbanístic del Clot d’Emprivat, que des que es va aprovar el nou POUP d’Escaldes-Engordany, permet la construcció d’edificis de fins a 20 plantes d’alçada, es podria veure limitat pels vols dels helicòpters que aterren i s’enlairen des de l’hospital. El Govern i el Comú d’Escaldes es van reunir ahir per mirar de trobar una sortida a la situació i no condicionar projectes futurs. Cal aclarir, però, que els tres projectes que ja disposen d’aprovació per part de la corporació i que en algun cas ja han començat les obres, no queden afectats per les vies de vol dels aparells.



Segons es va informar des de l’Executiu, el projecte aeronàutic vigent des del 2007, que determina les rutes de vol dels helicòpters que s’enlairen i aterren a l’hospital, no té afectació sobre l’urbanisme que contempla el POUP d’Escaldes (aprovat el juny del 2018). A dia d’avui hi ha dues vies reconegudes, però s’admet que els helicòpters en poden utilitzar d’alternatives, sobretot, per condicionants meteorològics.

Noves vies

Així, el Govern està treballant perquè aquestes vies alternatives de trànsit que també s’utilitzen, «de manera legal i per facilitar l’accés», es puntualitza, quedin contemplades en el marc de la normativa aeronàutica actual. I un cop s’ha començat a analitzar aquest escenari, és quan s’ha comprovat que podrien haver-hi problemes i incompatibilitats, tal com va avançar l’Altaveu, però en tot cas es donarien amb futures construccions i només en algunes zones del Clot d’Emprivat. Projectes que ara mateix no existeixen o no s’han presentat, assenyalen fonts de la corporació local.



Uns supòsits que no es van tenir en compte a l’hora de donar el vistiplau al nou pla d’urbanisme. Des del Govern es va indicar que «atès que el projecte aeronàutic vigent de l’helisuperfície normativa de l’hospital no tenia afectació sobre la revisió del POUP», la CTU (Comissió Tècnica d’Urbanisme) no va informar sobre aquest àmbit d’actuació. Ara, però, en voler fer els canvis s’han adonat que cal revisar-ho.



Justament ahir a la tarda es va dur a terme una reunió entre representants del Ministeri d’Ordenament Territorial i els cònsols d’Escaldes en la qual es va posar la problemàtica sobre la taula. En aquest sentit es va acordar fer una anàlisi de les rutes tenint en compte el POUP per determinar en quins supòsits es podrien produir problemes. A partir d’aquí la idea és mirar de trobar les solucions escaients perquè els helicòpters puguin volar sense problemes (cal tenir present que darrerament i degut als protocols que s’han establert per casos d’ictus o infarts aguts de miocardi, en què es traslladen els pacients a hospitals de referència de Barcelona) i perquè els futurs projectes constructius de la zona també es puguin dur a terme.



Malgrat que tant des del comú com des del Govern es vol treure ferro a la qüestió, sí que és cert que el tema serà tractat avui en consell de ministres. De moment, però, els projectes validats, podran tirar endavant sense problemes.