La seu de la Unesco a París exposa obres de l’Art Camp

Des de la seva creació, Art Camp-Andorra ha acollit prop de 180 artistes procedents de tots els continents i ha contribuït a la creació de prop de 600 obres originals, algunes de les quals ja s’han incorporat en exposicions que han fet conèixer no tan sols l’expressió artística dels participants sinó també l’esperit de concòrdia que les anima.

En la seva intervenció, Rodríguez va celebrar la coincidència de la inauguració de l’exposició amb la participació d’Andorra en la 7a sessió ordinària del Conveni de 2005 per a la protecció i promoció de les expressions de la diversitat cultural. La mostra es podrà visitar a la seu de la Unesco fins al pròxim divendres.

La mostra recull obres d’artistes de 24 països diferents, entre els quals hi ha dues joves andorranes, Ainara Revuelta i Ariadna Segura. La inauguració va anar a càrrec de l’ambaixadora d’Andorra a França i delegada permanent a la Unesco, Cristina Rodríguez; de l’ambaixadora de bona voluntat i enviada especial per a la diversitat cultural de la Unesco, i que alhora apadrina l’Art Camp Andorra des del 2012, Hedva Ser i del secretari general de la CNAU, Jean Michel Armengol. L’acte va comptar també amb la presència de la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, i altres ambaixadors delegats permanents a la Unesco.

La seu de la Unesco a París va acollir ahir la inauguració de l’exposició de la sisena edició de l’Art Camp Andorra, que va tenir lloc a Andorra el passat juliol del 2018. El projecte cultural promogut per la Comissió Nacional Andorrana per la Unesco (CNAU) amb el patrocini de la Unesco, agrupa cada dos anys al Principat artistes plàstics de diferents països del món que treballen en la promoció de la cultura de la pau, el diàleg i la valorització de la diversitat cultural.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació