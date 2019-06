El PS furga en les postures de DA i L’A vers la funció pública

La consellera general del PS, Judith Salazar, va trametre ahir una pregunta oral de cara a la sessió de control del Consell General on demana al Govern si, en relació amb la nova Llei de la funció pública, preveu modificar únicament els dos articles suspesos pel TC o si també té previst fer «una modificació més àmplia».

En l’escrit que s’adjunta a la pregunta, Salazar va posar de relleu les declaracions fetes per diferents dirigents liberals, abans i després de la campanya electoral, on advocaven per una «reforma profunda» sobre la nova Llei de la funció pública. Per contra, el document també exposa les visions de membres demòcrates com el cap de Govern Xavier Espot i el portaveu Èric Jover on assenyalen que la voluntat de l’Executiu es limitarà a «acatar la sentència del Tribunal Constitucional».

Per aquesta raró, Salazar va expressar que l’objectiu de la pregunta és que, «davant al que, a priori, semblen posicionaments contradictoris al respecte; s’aclareixi en seu parlamentària si es pretén únicament modificar els dos articles declarats inconstitucionals o si, pel contrari, s’ha de permetre una modificació més amplia i profunda de la llei».

D’altra banda, Salazar va entrar un altre escrit a Sindicatura on es recullen qüestions relacionades amb «les requalificacions de la graella salarial d’un centenar de funcionaris». En aquest sentit, la consellera del PS va preguntar «quin ha estat el criteri emprat per a determinar la pertinència de la revisió dels llocs de treball revisats», així com els calendaris procedits, els ministeris als quals pertanyen i els augments del pressupost de personal que suposen els increments de nòmina, entre d’altres coses.