La producció elèctrica del CTR s’incrementa en un 18,5% al 2018

El Centre de Tractament de Residus (CTR) va generar una producció elèctrica de fins a 25.519 megawatts per hora (MWh) durant el 2018, el que representa un increment del 18,5% respecte a l’any anterior. Un 8,1% d’aquesta electricitat va ser consumida pel mateix equipament mentre que la resta va reintroduir-se a la xarxa de FEDA. Aquestes són només algunes de les dades que ahir es van posar sobre la taula en la reunió de la Comissió d’Informació i Vigilància del CTR –presidida per la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i integrada per diversos representants del Ministeri de Salut, el Comú d’Andorra la Vella, els cònsols, l’empresa concessionària del CTR, les entitats de defensa del medi ambient i els veïns de la zona– per tal de fer balanç del funcionament de la infraestructura durant l’any passat.

Concretament, l’electricitat obtinguda prové de la valorització energètica dels residus urbans que es van tractar al llarg d’aquell any, 44.136 tones –entre els residus generats a les llars i la barreja dels generats en comerços i indústries– de les 49.777 que es van rebre en total. I malgrat que durant el segon semestre la quantitat de deixalles rebudes va disminuir en un 8,37% respecte al període corresponent del 2017, segons van informar des de la Comissió d’Informació i Vigilància del CTR a través d’un comunicat, «la tendència a l’augment en la producció d’energia elèctrica es manté». I així ho reflecteixen les dades més recents que van presentar: entre el novembre del 2018 i l’abril d’aquest 2019 l’electricitat va augmentar fins a un 14,2%.

Projecte de cogeneració

De fet, aquestes xifres aporten optimisme a la central de cogeneració que s’està desenvolupant des de FEDA amb l’objectiu d’aprofitar la calor que s’obté en el procés de producció d’electricitat a través de la valorització energètica dels residus que es tracten al CTR. El projecte aprofitarà aquesta calor en forma de calefacció per als edificis d’Andorra la Vella. Segons va especificar el gerent de FEDA Ecoterm, Jordi Travé, «es preveu arribar a una setantena d’immobles amb una producció d’energia tèrmica de fins a 22 gigawatts per hora l’any (GWh/any), el que equival al consum d’un total de 2.000 llars».

Si no es produeix cap alteració en el calendari, les previsions de la parapública apunten que la central podria entrar en funcionament a partir del proper hivern i, tal com va recordar Travé, primer arribaria al Centre Esportiu dels Serradells, on donarà servei de calefacció a la zona esportiva i a l’escola bressol, a més d’escalfar l’aigua sanitària i la piscina olímpica del complex. Aquest nou sistema pot ajudar a reduir la despesa energètica entre un 20 i un 25%, així com les emissions que actualment produeixen les calderes de gasoil d’aquests edificis. Tot i així, l’estalvi encara serà superior a llarg termini, ja que la xarxa de calor se seguirà desenvolupant al llarg dels següents dos anys.

Control de l’entorn

En la mateixa reunió, la comissió va aprofitar per presentar els resultats del pla de vigilància corresponent a l’any 2018 i va destacar que el CTR compleix els valors límits d’emissions atmosfèriques en tots els paràmetres i no té impacte sobre l’entorn. Segons van detallar a través del comunicat, els estudis tècnics que s’han dut a terme posen de manifest que a l’aire el conjunt de contaminants atmosfèrics continua sent inferior als valors de referència i que compleixen amb la normativa vigent. De fet, els 58 mostrejos que s’han arribat a realitzar en la instal·lació des de la seva entrada en funcionament sempre han reflectit valors molt inferiors als límits reglamentaris.

Pel que fa a la qualitat de l’aigua i a la composició dels farratges, el CTR tampoc hi té cap influència. De tota manera, segons les dades exposades corresponents al període comprès entre el novembre del 2018 i l’abril del 2019, van detectar-se alguns ultrapassaments en les aigües de sortida dels separadors d’hidrocarburs com a conseqüència d’alguns episodis de pluviometria, així com d’altres en les aigües residuals que s’atribueixen al servei de bugaderia. En aquest darrer cas, des de la comissió van indicar que actualment s’estan revisant els productes i la seva dosificació.

Els residus ceretans representen un 17,6% del total rebut

El CTR rep majoritàriament residus urbans, ja que són els que s’utilitzen com a energia primària i de combustible a la instal·lació. Sobre el volum total, un 55,9% prové de les llars andorranes; un 17,6%, de les ceretanes; i un 16,1%, de la mescla entre els residus generats en comerços i indústries també del Principat. De fet, la importació de residus de la Cerdanya va incrementar-se en un 4,82% entre el període que va del novembre del 2017 a l’abril del 2018, en què el CTR va rebre 4.532 tones, i el del novembre del 2018 a l’abril del 2019, en què el volum va ascendir fins a les 4.761.