Canals no garanteix que el Cirque du Soleil continuï

La ministra de Turisme, Verònica Canals, no garanteix la continuïtat del Cirque du Soleil a partir de l’any que ve. En l’acte de balanç de la celebració de les finals de la Copa del Món d’esquí, Canals va afirmar que el Govern analitzarà l’impacte de retorn que genera la inversió per portar la companyia canadenca el mes de juliol per determinar si el model «està esgotat o no».



La titular en el càrrec, que ha rellevat Francesc Camp, va afegir que els anàlisis sobre els estudis de viabilitat del Cirque du Soleil «es compartiran» i representaran una «interpretació fidedigna de la realitat, que no siguin simplement punts de vista». En aquest sentit, la representant va dir que s’analitzaran variables com ara la despesa mitjana de la gent que ve a veure els espectacles. Segons va relatar Canals, hi ha dossiers elaborats als quals hi acaba de tenir accés recentment i que actualment està analitzant.



Preguntada per si cal negociar per continuar portant la companyia d’espectacles, la ministra va dir que té una «idea» de quina podria ser la decisió final, però que «no es farà pública fins que no es faci la reunió de prèvia informació de tots els resultats obtinguts». «S’està apostant per tenir una gran ocupació. La valoració dels hotelers ha sigut positiva», va concloure Canals, que va confirmar la continuïtat en el càrrec del gerent d’Andorra Telecom, Betim Budzaku, i de tot el seu equip.