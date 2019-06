Polèmica per la bandera

Enfrontar-se a la Guàrdia Civil per enganxar un adhesiu de la bandera catalana a la matrícula del cotxe va acabar sortint car a una parella de visitants francesos. Els turistes, procedents del departament dels Pirineus Orientals, van entrar al Principat per la frontera del riu Runer, on van ser aturats per les autoritats espanyoles. Quan van veure que portaven l’adhesiu, els agents espanyols van obligar-los a treure’l, però segons explica l’emissora de ràdio francesa France Bleu Roussillon, van acabar sent multats per una falta de respecte contra les forces de l’ordre.

Durant els fets, les autoritats epanyoles van al·legar que l’adhesiu no és reglamentari. «L’agent ens va retreure que portàvem l’adhesiu amb la bandera catalana i ens va demanar que el retiréssim», diu un dels ocupants del vehicle, que admet que va enfadar-se per l’odre dictaminada pels policies. Els dos turistes van poder reprendre la marxa una hora després, però amb una multa sota el braç, de la qual se’n desconeix l’import. La Colette, una de les ocupants, creu que la decisió de la Guàrdia Civil «és una violació a la meva identitat catalana» i acusa Espanya de no ser «un país ni de llibertat ni de democràcia».



L’emissora francesa explica que la Gendarmeria sí que tolera aquest tipus de modificacions que fan els conductos a la matrícula del cotxe atès que no afecten el número de matrícula.

Conductors aturats

France Bleu Roussillon, que va intentar posar-se en contacte amb la Guàrdia Civil però que no va tenir resposta, afirma que hi ha força ciutadans del departament dels Pirineus Orientals que fan aquesta alteració. A més, destaca que hi ha molts ciutadans francesos que són controlats per la Guàrdia Civil perquè retirin els adhesius del seu automòbil.