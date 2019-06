El torneig més solidari

Sempre és una bona notícia pel futbol nacional que es creï un torneig per a la base però si a més té una finalitat solidària, encara ho és més. Així, els equips A i B benjamins i alevins de l’Inter d’Escaldes, el SAE Sant Julià, la UE Santa Coloma, la UE Engordany i l’Escola Pia de Vilanova i la Geltrú de Santi Triguero, jugador de l’Inter, participaran els pròxims 15 i 16 de juny en el Torneig Solidari de futbol 7 base organitzat per 13 Gol Events i l’ONG Infants del Món al Prat del Roure d’Escaldes-Engordany. L’objectiu és aportar ingressos a l’entitat a fi que aquesta pugui adquirir bicicletes perquè els nens d’Snay i de la Comuna de Rohal, Cambodja, puguin anar a l’escola, ja que en aquell país els desplaçaments són molt complicats. La iniciativa compta també amb la col·laboració de Gol Solidari, d’Adidas, i del Comú d’Escaldes-Engordany.

Sota el lema Una bicicleta, un impuls cap a l’educació, a través de la venda de samarretes solidàries i de les inscripcions dels nens al torneig, l’entitat preveu fer una bona recaptació. En aquest sentit, Franz Armengol, president de l’entitat, va indicar que «és una gran satisfacció poder-hi participar perquè els nens tenen dificultats per anar a l’escola i això els permetrà accedir als col·legis, ja que les distàncies són complicades». «L’objectiu és que cada nen pugui disposar d’una bicicleta, que comprem al mateix país», remarcava. El projecte és ambiciós perquè en total hi assisteixen 280 nens. Per tant, en aquest torneig hi participaran un total de 145 nens que competiran en una lligueta per cada categoria entre ells. D’aquesta manera tots els equips disputaran una final.

En aquest context, Jordi Pujol, de 13 Gol Events, va indicar que «l’objectiu és consolidar l’esdeveniment, crear un precedent i que en el futur es pugui seguir col·laborant amb aquesta entitat».