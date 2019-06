El servei de Tràmits torna a la normalitat després d’una avaria

L’avaria tècnica en una placa d’un servidor al sistema central informàtic de Tràmits va quedar totalment resolta i ahir al matí ja va ser possible realitzar tràmits amb total normalitat. Tal com van informar des de l’executiu, les màquines ja es van poder reiniciar el dilluns a la nit i, per tant, ahir a primera hora les tramitacions que volguessin fer els ciutadans ja eren plenament operatives amb normalitat. L’agència ANA va informar que aquesta avaria va provocar que durant tot el dilluns no es poguessin fer tràmits al Govern ni als comuns, així com tampoc a Tributs i Fronteres. Aquesta incidència, tal com van informar des de l’executiu, tenia tant afectació per a les persones que volien fer els tràmits en línia com per als presencials. Aquesta és la segona avaria aquest any en el sistema informàtic de l’executiu, ja que al mes de gener ja es va donar una pana a Tràmits, que va fer que el Govern apliqués la gratuïtat o descomptes en algunes de les gestions que s’havien vist afectades.