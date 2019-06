Andorra dona 5.000 euros per reconstruir l’Illa d’Ibo

Andorra s’ha afegit a la crida per a ajuda humanitària a l’Illa d’Ibo, després que el passat mes d’abril quedés arrasada pel pas cicló Kenneth, que va arrasar l’illa el 25 d’abril passat afectant tota la zona del nord de Moçambic, la regió de Cabo Delgado i, en particular aquesta Illa. L’aportació econòmica de 5.000 euros es destinarà a la Fundació Ibo, impulsora d’aquesta crida urgent a fi de reconstruir, col·laborant amb les autoritats locals, totes aquelles infraestructures que han quedat devastades i ajudar els habitants de l’illa a retrobar els seus llocs d’habitatge i mitjans de supervivència. El Govern d’Andorra col·labora en els projectes d’aquesta entitat a l’illa d’Ibo, a Moçambic, des de fa més de 12 anys i reconeix plenament la vàlua del treball dut a terme per la Fundació Ibo.