Enseñat anima a Espot a tirar endavant la creació d'una secretaria d'Estat d'Igualtat

El president del grup parlamentari de DA, Carles Enseñat, va mostrar-se partidari, «a títol personal», de tirar endavant la creació d’una secretaria d’Estat d’Igualtat perquè «penso que és un bon símbol que existeixi». En aquest sentit, el conseller demòcrata va assegurar que «tinc la sensació, pel que he pogut parlar, que el senyor Espot té aquesta intenció també».

Per la seva banda, el cap de Govern, Xavier Espot, no va expressar la mateixa rotunditat que Enseñat i va dubtar respecte a la creació d’una secretaria d’Estat d’Igualtat, una reivindicació d’Acció Feminista per continuar el treball iniciat de la futura llei d’Igualtat efectiva entre dones i homes. «No ho hem decidit encara, estem en la fase d’acabar d’estructurar el segon pla del Govern i és en el marc d’aquest treball que valorarem si la demanda s’ha de tirar endavant o no» va manifestar Espot.