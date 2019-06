Marsol està oberta a aliances per revalidar el triomf a la capital

Amb les eleccions comunals a sis mesos vista i el recent pacte nacional entre DA, L’A i CC per formar un Govern estable, la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, no tanca «cap porta» a futures aliances de cara els comicis a la capital. Tot i això, la demòcrata, que ja ha postulat davant el comitè executiu parroquial, el qual li ha brindat el seu suport, va negar ahir que hagi parlat amb el conseller de la minoria liberal Víctor Pintos per formar un tàndem electoral. «Temps al temps, primer he de ser la candidata», va advertir.

«Sóc una persona de sumar i el que vull és sumar per Andorra la Vella», va reiterar la cònsol major, que espera que l’executiva nacional dels demòcrates la ratifiqui com a candidata per al comú. Això sí, Marsol no es casa amb ningú i va manifestar que pot sumar amb «qualsevol formació i amb diversos partits», ja que, a parer seu, «les persones compten molt en la gestió comunal». D’aquesta manera, i sempre que hi hagi afinitat i l’objectiu sigui «treballar per Andorra la Vella», està «disposada» a dialogar i negociar.



Marsol també es va referir al pacte que ha facilitat que Liberals d’Andorra i Ciutadans Compromesos hagin entrat al Govern i va destacar que era «necessari» un acord «per assegurar l’estabilitat del Govern i del país, la qual es requereix més que mai». Amb tot, també va indicar que una «gran part» de l’executiva demòcrata volia pactar amb terceravia.

Delegació d’una conselleria

La protagonista d’ahir no era, però, la cònsol major. La sessió ordinària del comú va girar al voltant del jurament de Carles Areny com a conseller del departament de Social en substitució d’Ester Vilarrubla, que recentment ha assumit el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior. També la substituirà en les comissions en les quals formava part.



L’adjudicació del projecte de l’enderrocament de l’antic forn crematori preveu treure l’amiant

La corporació, no obstant això, ha aprofitat el relleu per fer una delegació d’una conselleria: Participació Ciutadana, que fins ara formava part de Social, torna a englobar-se a Joventut i Esports i, per tant, serà competència d’Alain Cabanes. Areny va admetre que no s’esperava el seu nomenament i va explicar que era fora d’Andorra quan va rebre la proposta. Ara espera fer-ho «el millor possible» i seguir la feina feta per Vilarrubla, que ahir va acudir a la sessió del comú per donar suport al seu successor.

La «vàlua» dels consellers

Marsol va indicar que «no és habitual» que en un mateix mandat es donin «tants canvis», ja que en tres mesos s’ha hagut de substituir Marc Pons, que es va presentar a la llista parroquial dels comicis generals, i ara Vilarrubla, però va refermar que això demostra «la vàlua» de les persones que integren la majoria. La cònsol major va agrair la dedicació de l’actual ministra i va destacar que ha dedicat «tres anys i mig intensos de treball», va lloar el seu «tarannà conciliador» i la va «animar» i «encoratjar» en la nova feina.

Preguntes de la minoria

La sessió va comptar amb dues preguntes de la minoria sobre les actes d’anteriors juntes. La socialdemòcrata Dolors Carmona va preguntar sobre l’adjudicació de la redacció del projecte de l’enderrocament de l’antic forn crematori que el comú va aprovar al gener per ampliar l’aparcament d’Encorcers. El primer concurs va quedar desert perquè es va detectar la presència d’amiant a l’edifici i cap empresa era experta en la matèria. En el segon intent, una empresa es va presentar i els demòcrates van assegurar que el nou adjudicatari redactarà el projecte, així com farà la direcció de l’obra, amb les indicacions pertinents per tractar i retirar l’amiant.