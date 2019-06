Ferida lleu una jove de 20 anys en un xoc d’un Bus Exprés

Al món s’usen cada any 500.000 milions de bosses

Una jove de 20 anys va resultar ferida lleu ahir després que el Bus Exprés en el qual viatjava xoqués contra un turisme que, segons els testimonis i fonts policials, s’hauria saltat un senyal de cedir el pas. L’incident va tenir lloc a les 07.28 hores a la rotonda de la Comella de la capital. L’autobús, que circulava en sentit nord cap a Escaldes, va frenar bruscament per evitar, sense èxit, col·lidir amb el vehicle infractor, de matrícula andorrana. A causa de la frenada, la dona va caure. Va ser traslladada amb ambulància a l’Hospital de Meritxell, on va ser diagnosticada amb politraumatismes i donada d’alta hores més tard. D’altra banda, una dona resident de 62 anys també va resultar ferida en un altre accident de trànsit a Sant Julià. Dos turismes del Principat es van veure implicats en l’incident, que va ocórrer al punt quilomètric 5,4 de la CG1.

Per El Periòdic

