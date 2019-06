Gelabert defensa a la Batllia que no va comentre cap irregularitat

L’exministra d’Esports Olga Gelabert i el secretari general de la Federació Andorrana de Futbol, Tomàs Gea, van declarar ahir al matí a la Batllia per defensar que no van cometre cap irregularitat en l’adjudicació de les obres als vestidors de l’Estadi Nacional. En aquest sentit, cal recordar que Gelabert està sent investigada en el marc de l’Operació Cautxú que estudia la presumpta comissió de delictes financers i econòmics relacionats amb les partides econòmiques de la UEFA i de la FIFA a través dels programes que desenvolupen.

D’aquesta manera, durant la investigació realitzada per la Policia es va gravar una conversa telefònica entre Gelabert i Gea, que tenia el telèfon punxat. Aquest li demanava rapidesa per realitzar una remodelació als vestidors del camp, perquè la Federació Francesa havia amenaçat que el partit de la fase de classificació de l’Eurocopa del 2020 contra França del pròxim dimarts no es jugaria pel mal estat dels vestidors, i exigia disputar el matx fora d’Andorra. Per no allargar terminis i en tractar-se d’un pressupost no elevat, es van dividir els treballs en tres parts que no arribaven als 7.500 euros, el que permetia adjudicar les obres de manera directa. Les diferents parts es pagarien entre el Ministeri d’Esports, el d’Ordenament Territorial i la FAF.

Gea i Gelabert afirmen a la Batllia que l’únic objectiu en l’adjudicació de les obres del Nacional era accelerar-les

En aquesta conversa, i aquí el problema, Gelabert va utilitzar la paraula «trampeta» sense voluntat de cometre una il·legalitat, sinó que va donar a entendre que hi havia una fórmula absolutament legal d’agilitzar-ho. En aquest context, tant Gea, que es troba en presó provisional, com Gelabert, van declarar que efectivament no hi havia cap irregularitat i que el sistema és absolutament legal, ja que l’única finalitat era accelerar les obres del Nacional. Per tant, van assegurar que no hi ha cap activitat delictiva.

Així mateix, l’exministra demòcrata ja va explicar en el seu moment quan va sortir a la llum que estava sent investigada que «no he comès cap mena d’irregularitat» i que oferiria «les explicacions corresponents on pertoqui a fi i efecte que quedi tot aclarit». Finalment, ahir ho va poder fer en seu judicial. «Sempre i en tot moment he actuat en benefici de l’interès general com no podia ser d’una altra manera, complint amb la legalitat vigent», va recordar també l’extitular d’Esports en el seu moment.

Gea demana declarar

Per un altre costat, Tomàs Gea va sol·licitar a la Batllia declarar però que no se li ha comunicat quin dia ho podrà fer.

D’aquesta manera, fins ara no ho havia volgut fer perquè considerava que no s’havien aclarit les coses, ja que no tothom no havia declarat per explicar els fets. Fonts properes a Gea van indicar fa unes setmanes que no tindria «cap problema per explicar que els diners que ha pagat als treballadors era pels arbitratges, transports i restaurants». «Hi ha molts equips que cada setmana marxen a Espanya a competir, es fa d’aquesta manera», recordaven.