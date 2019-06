La sub-21 s’enfronta a Kosovo amb moltes baixes

Al món s’usen cada any 500.000 milions de bosses

«L’objectiu pel qual es va crear aquesta selecció sub-21 era per intentar que els jugadors més joves puguessin viure una experiència internacional abans d’arribar a la selecció absoluta i que tinguessin la possibilitat de competir amb jugadors que més endavant es trobaran, a més d’agafar experiència per fer el salt i perquè el seleccionador absolut pugui comptar amb ells», comentava el seleccionador Justo Ruiz. Així, els convocats són Francisco Pires, Jon Rodríguez, Albert Alavedra, Èric de Pablos, Cristian Garcia, Joel Guillén, Pol Acosta, Joan Torres, Adrià da Cunha, Èric Mateu, Èric Pèlfort, Èric Vales, Brian Pubill, Roberto Carlos, Sergi Suárez, Miquel Torres, Albert Rosas i Izan Fernández.

La selecció sub-21 torna a competir al Pre-Europeu amb ganes de seguir sumant. En aquest cas, ho farà dijous a les 18.30 hores a l’Estadi Comunal, ja que l’equip de Justo Ruiz rebrà la visita de Kosovo, en el segon partit de la fase. Aquest cop, la coincidència amb els partits de l’absoluta deixa moltes baixes a la sub-21. A més, el porter habitual, Íker Álvarez de Eulate tampoc podrà participar perquè té els seus examens de la selectivitat. Andorra ja té un punt en aquesta fase després d’empatar a 2 davant Albània. El combinat de Ruiz s’enfrontarà aquest cop a un Kosovo que jugarà tot just el primer partit de la fase.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació