La contaminació de l’aire serà el tema central en el dia del medi ambient

Es podria obrir un debat si analitzéssim el perquè de la necessitat d’assenyalar al calendari un «dia mundial del medi ambient». En vistes dels resultats, algú podria dir que es pretén tranquil·litzar consciències, altres que és important recordar-ho i altres que perquè un únic dia i no tots?

Cert és que les noves generacions creixen amb una mentalitat molt més dirigida al respecte al nostre entorn. Però encara falta molt recorregut per arribar al degut compliment amb l’eliminació de residus i la cultura del reciclatge.

Ja fa temps que les Nacions Unides hi va posar fil a l’agulla, l’any 1972, a Estocolm, data en què es va iniciar la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient, amb la intenció d’alertar sobre la degradació que estava patint el planeta i de capgirar aquesta tendència en les societats del món.

El dia mundial del medi ambient és un reclam de l’ONU per fomentar la sensibilització i l’acció a escala mundial per a la protecció del nostre medi ambient.

Sobretot és una data referent contra lluita contra la contaminació dels mars, l’escalfament global i els delictes contra la natura, promulgant el consum sostenible.

Cada any es commemora un tema que té relació i afectació sobre la terra a conseqüència de l’acció humana. Aquest 5 de juny el tema a tractar gira entorn de la contaminació de l’aire, i encara que sembli paradoxal, la Xina serà el país amfitrió. Veurem si se’n treu algun compromís del país i en el país més contaminant del món.

Aquesta acció s’emmarcarà dins la campanya global Breathe Life. Aquesta campanya pretén reduir l’impacte de la contaminació i descobrir com l’aire de la teva ciutat afecta la teva salut i al clima en general. I no és que les dades siguin gaire engrescadores, ja que estudis d’aquesta campanya anuncien que un 92% de la població mundial no respira aire net. És evident doncs, que aquest aire de poca qualitat que respirem afecti la nostra salut, amb totes les conseqüències mèdiques que se’n deriven. Però sembla que no és prou motiu per fer-nos reaccionar i aturar aquest menyspreu cap a l’aire que respirem. Ni tan sols l’evidència que la contaminació per ozó reduirà el rendiment dels cultius imprescindible per al consum humà fins a un 26% cap al 2030. Potser si ens toquen la butxaca, és el que ens fa reaccionar, perquè cada any, la contaminació de l’aire, costa a l’economia mundial 5 bilions de dollars per despeses d’assistència social.

Si ens centrem en el nostre entorn més proper, el transport per carretera és un dels principals contribuïdors a la contaminació atmosfèrica a Europa. Ara bé, no és l’única ni molt menys, a banda del diòxid de nitrogen i les partícules en suspensió que provoquen la combustió dels vehicles i altres mitjans de transport, s’hi ha de sumar les emissions de l’agricultura, la producció d’energia, la indústria i les mateixes llars, que també contribueixen a l’hora d’embrutar l’ambient.

Amb aquesta problemàtica en ment, el dia mundial del medi ambient 2019, demanarà als governs, al sector energètic i industrial, a les comunitats a i a totes les persones en general, la implicació necessària per pal·liar aquest problema tan greu. La demanda anirà dirigida a insistir sobre la necessitat d’implementar de manera més quotidiana l’ús de les energies renovables i la tecnologia sostenible.

Com dèiem al principi, sembla que les noves fornades creixen amb una bona educació mediambiental. Tot i que sembla que s’ha experimentat una la lenta millora, la contaminació atmosfèrica segueix per sobre dels límits marcats per la Unió Europea i de les directrius recomanades per l’Organització Mundial de la Salut, segons publica l’Agència Europea de Medi Ambient.

Així doncs, millor posar-nos en situació i complir amb les petites exigències del dia a dia que se’ns demana. No és un sobreesforç tenint en compte que la contaminació atmosfèrica segueix representant un perill per la salut humana i el medi ambient.

