Boicotejant els plàstics als supermercats

«Fa anys que estem demanant a Govern que tingui una política ambiciosa en la reducció de la producció de residus» assegura el president de l’Associació Protectora d’Animals, Plantes i Medi Ambient (APAPMA) Carles Iriarte, qui valora positivament a la iniciativa del Govern d’introduir bosses de malla als supermercats, concretament a les zones de fruites i verdures. «De fet, la mateixa indústria ja produeix envasos pensant en la reutilització» assenyala Iriarte, qui no té dubtes que la reacció del consumidor serà «molt positiva» perquè «quan el Govern pensa en unes xifres la ciutadania sempre ha anat més enllà».

Per la seva banda, el president de l’Associació de Gestors de Residus d’Andorra (AGREDA) Miquel Angel Armengol considera que «és una campanya molt bona» tenint en compte que «els plàstics són un material que costa d’eliminar». A falta de veure de quina manera es concreta la campanya, Armengol afirma que «seria una gran noticia ser pioners en aquesta matèria». No obstant això, Armengol posa de manifest que «a les zones de fruita i verdura dels supermercats ja arriba molt plàstic per part dels propis productors», de manera que no tota la responsabilitat recauria en el consumidor. Però si la qüestió depèn del ciutadà, Armengol raona que «no suposarà un canvi d’hàbit treure les bosses de plàstic dels supermercats si tenim consciència amb el medi ambient». En aquest sentit, el president d’AGREDA recorda que «quan vam eliminar les bosses del caixer ens vam adaptar portant les bosses des de casa».

Qui també es mostra a favor de la iniciativa «per promoure la reducció de residus» és Albert Ruzafa, membre de la Junta de l’Associació per a la Defensa d’Andorra (ADNA). «Pensem que s’haurien de fer accions per reduir tots els plàstics d’un sol ús» va sostenir Ruzafa, que va confiar en que «hi haurà una acceptació progressiva per part de la població amb un conseqüent canvi d’hàbits».

Finalment, un dels impulsors del moviment Fridays for Future, Mateu Bracque, va avançar que una de les accions que volen realitzar des del seu col·lectiu és el Plastic Attack, que consisteix en interpel·lar als consumidors a la sortida dels supermercats amb un contenidor perquè «llencin les bosses de plàstic» a canvi de bosses reutilitzables.