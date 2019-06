Els POUP hauran d’incloure les zones de protecció aeronàutica

El consell de ministres va aprovar ahir el reglament de servituds aeronàutiques que fixa les normes i procediments per establir les àrees de protecció dels aeròdroms i que actualment només tindria aplicació en heliports. Segons va explicar l’assessor del ministeri de Presidència, Economia i Empresa, Guillem Santacreu, aquestes servituds han de ser aprovades pel Govern, s’han de publicar al BOPA i, posteriorment, s’hauran d’incorporar als plans directors, als plans d’ordenació urbanística parroquials (POUP) i als plans parcials i especials. D’aquesta manera, els plans que afectin els espais subjectes a servituds aeronàutiques hauran de tenir un informe favorable de l’Autoritat Aeronàutica Andorrana.



Amb aquesta planificació s’evitaria, doncs, la situació en què es troba actualment Escaldes-Engordany. La parròquia va aprovar el juny del 2018 una modificació del POUP que permet, a la zona del Clot d’Emprivat, edificis de fins a 20 pisos d’alçada. Ara, però, l’hospital està revisant el seu projecte aeronàutic (ja que es va demanar als gestors dels heliports que els posessin al dia un cop es va començar a treballar el reglament), que fixa les rutes que segueixen els helicòpters que aterren i s’enlairen a l’equipament i, les noves vies que utilitzin els aparells podrien limitar algunes de les futures construccions a la zona. En cap cas, però, tal com ja va explicar EL PERIÒDIC, té afectació en els projectes autoritzats fins ara. «Les vies d’accés del 2007, les previstes i les autoritzades, no afecten en res a les edificacions previstes. I si al final d’aquest procés de treball es considera que s’ha d’obrir una altra trajectòria que és una de les que actualment estan emprant els helicòpters, aquesta trajectòria no vindria condicionada per les llicències actualment acordades», va afirmar el ministre portaveu, Eric Jover.



Santacreu va indicar que «fa més d’un any que s’està estudiant quines són les superfícies de limitació indispensables per a les operacions i aquestes seran les que puguin condicionar o no els projectes». Amb tot, va assegurar que en el lapse de temps entre l’aprovació del POUP i l’aprovació del reglament, el que s’ha fet és avaluar totes les construccions projectades per assegurar que no existissin incompatibilitats.



Moratòria

El reglament disposa que els aeròdroms existents disposen d’un any a comptar des de la data d’entrada en vigor d’aquest reglament per sol·licitar l’establiment de servituds, amb tot, es preveu una moratòria transitòria d’atorgament de llicències urbanístiques en un radi de tres quilòmetres i tres-cents metres des de les helisuperfícies de servei públic (la de l’hospital i la dels bombers). En aquest sentit s’ha determinat que en el termini màxim d’un mes a comptar de l’entrada en vigor d’aquest reglament, s’han d’establir les servituds aeronàutiques definitives de cadascuna d’aquestes helisuperfícies.



El reglament serà d’aplicació en tots els aeròdroms públics o d’utilització de serveis públics i estableix que en les zones incloses en l’àrea de servitud es poden limitar les activitats que puguin suposar un risc per a la circulació aèria. Així, per exemple, es podria impedir la presència d’instal·lacions radioelèctriques, la creació d’obstacles que indueixin les turbulències, l’ús de llums o de superfícies enlluernadores o activitats amb moviments de fauna.