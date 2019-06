Més secretaries d’Estat i més despesa en salaris

El consell de ministres va acabar de tancar ahir «la fotografia» del nou Govern i si bé encara va deixar alguns noms pendents de confirmar, el ministre portaveu va explicar que s’ha previst una estructura amb 12 ministeris i 12 secretaries d’estat. Això implica un increment en relació a la legislatura passada, quan es va oscil·lar entre 8 i 10, però en contrapartida se suprimiran els directors generals. Tot i així, Jover també va admetre un increment en la despesa en salaris per aquesta nova estructura.



«Hi ha hagut una reflexió sobre si el nombre de secretaris d’Estat era excessiu o no», però en va defensar l’aposta per disposar de persones «d’extrema confiança que ens ajudin a liderar l’acció política» i perquè es vol reforçar l’acció política en alguns temes, com és el cas dels Afers Europeus. Tot plegat farà que «la despesa sigui molt lleugerament superior» a la de la legislatura passada i va destacar que en aquesta ocasió, en comptes de disposar d’una forquilla de salaris, tots els secretaris d’Estat rebran la retribució mínima que es percebia en el mandat passat: 4.800 euros bruts al mes.



Ahir, Jover va anunciar els oms de Salustià Chato i el de Marc Ballestà com a secretaris d’Estat d’Economia i Empresa i d’Afers Financers Internacionals, respectivament. Aquest se sumen als ja coneguts de Justícia (Joan Antoni León), al d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat (Marc Rossell), a la de Funció Pública (Lara Vilamala) i al d’Afers Europeus, Landry Riba. Amb tot, encara caldrà designar una altra secretaria que penjaria directament del cap de Govern (es preveu que sigui la de Participació Ciutadana si bé Jover tampoc va tancar del tot la porta a una d’Igualtat), un altre per a Presidència, economia i Empresa, un per a Ordenament i Territori, un a Afers Socials i Habitatge, un per a Salut (que en principi seria Helena Mas) i un altre a Cultura i Esports.



D’altra banda Jover va explicar que s’han fixat dues noves trobades per a la negociació amb Europa: una el 27 i 28 de juny i una altra el 3 i 4 de juliol.