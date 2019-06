Principadel surt del pou de manera definitiva amb un nou inversor

Principadel, finalment, diu adeu als seus problemes. Després de tots els problemes econòmics que havia patit i dels dubtes que havia generat, l’entitat ha tancat un acord amb Urban Sports Activa, un nou inversor que actuarà com a gestor del club.

D’aquesta manera, arrenca un nou projecte que es farà públic a principis de l’any vinent, ja que s’està acabant de lligar, de manera que des del club no van desvetllar els detalls sobre el seu futur. Per tant, segons va explicar el club en un comunicat, això dona el tret de sortida a una important expansió que viurà el club en els mesos pròxims, «que posicionarà Principadel com un dels clubs esportius més importants del Principat»

Nou equip

En aquest sentit, el fet que Urban Sports Activa se sumi a l’accionariat andorrà que va entrar el juliol passat suposarà comptar amb els serveis de Jaime Astiz, enginyer i empresari fundador d’Incotec i Idea, líders en tecnologia aplicada a l’esport, entre altres empreses. També formarà part del club de José Manuel Sánchez Bellido, gestor d’equips i empreses amb una àmplia carrera professional en companyies com ara Marks&Spencer, Viva Gym i David Lloyd Leisure, on va dirigir l’expansió de l’empresa a l’Europa continental durant set anys. Així mateix, també comptaran amb José Antonio Conde Sánchez, esportista professional que ha participat en el circuit de tennis ATP durant 12 anys, i es va classificar en diferents categories en el rànquing mundial. Un cop retirat de la competició, Conde es va dedicar al món empresarial vinculant-se en diversos projectes entorn de la gestió i direcció tecnològica i esportiva.

Per tant, és un inversor que té molta experiència en el món de l’esport i, a banda de l’activitat que inicia ara al Principat, es dedica a la gestió, reestructuració, compra i lloguer d’instal·lacions esportives, sobretot de raqueta.

«Amb l’experiència acumulada en els anys de feina feta aportarà, sens dubte, un valor afegit per als socis i futurs clients del Club que veuran com el projecte fa un salt qualitatiu que aviat farem públic», destacava l’empresa en aquest comunicat. «És amb aquesta important incorporació que Principadel inicia un període de canvis que sens dubte portaran moltes novetats a l’empresa, i que suposaran una evolució del projecte iniciat l’any 2016. Molt aviat presentarem el projecte final, que s’inaugurarà a principis de l’any vinent», remarcava.

El deute, negociat

Pel que fa al deute, des del club van indicar que «està tot negociat» i que «no hi ha cap problema». Per tant, ja s’ha fet front a una part i les parts més grans estan negociades. Per un altre costat, segueixen descartant la possibilitat d’acollir el World Padel Tour i recorden que el deute actual que hi ha amb l’organització el té una altra societat. En aquest context, les competicions previstes, com el torneig ITF júnior segueixen programades, igual que totes les activitats pensades per a la base, encara que el club té com a principal objectiu acabar les obres, com han fet fins ara. En aquests darrers dies es va instal·lar la capa de resina a les pistes de tennis.

Xavier Altimir, soci inversor i president de l’entitat, va explicar que «els nous gestors i inversors es fan càrrec de la gestió del club, és una cosa que buscàvem». «En unes instal·lacions com aquestes volíem una gestió professional i això és el que ens ha de portar aquest nou soci», remarcava i recordava que «vénen del sector professional, de la gestió dels clubs esportius».

Per tant, amb aquesta entrada del nou inversor, el club vol transmetre un missatge clar i fer saber que tot segueix amb bon funcionament.