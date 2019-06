Mobilitat estudia ampliar la prova pilot de la CG3 a altres zones

El nou equip de Vialitat està format per quatre persones i, tot dependre de Mobilitat, «té autonomia per decidir i actuar en els punts conflictius de la marxa viària», va detallar Bonell. La primera acció que ha dut a terme ha sigut la prova pilot, la qual s’allargarà uns dies més i al juliol es decidirà si ja al setembre es deixa «de manera definitiva», va dir el director. Si quedés de forma permanent, caldria fer unes obres de «poca envergadura», va explicar Bonell. Consistirien a esborrar les marques de pintura i, si pressupostàriament és viable, a canviar l’asfalt.

L’àrea de Mobilitat va activar ahir, de 07.00 a 09.00 hores, la prova pilot en el tram comprès entre la rotonda d’Anyós i el túnel de les Dos Valires de la CG3 que consisteix a habilitar-hi dos carrils de baixada –en comptes d’un– per descongestionar el volum de trànsit que es concentra entre setmana. «No hi ha hagut retenció de cap tipus. Ha donat els resultats esperats», va indicar el director de l’àrea, Jaume Bonell, a l’ANA, a la vegada que va precisar que la idea «s’aguantava molt bé sobre el paper». Veient els resultats, el nou Departament de Vialitat, que justament va entrar en funcionament ahir, estudia activar dispositius similars a altres punts conflictius del país. Concretament, implantaria la mesura a la zona del Parc de Bombers de Santa Coloma i des de Sant Joan de Caselles fins a Canillo. En ambdós casos, la mesura s’aplicaria d’igual manera que a la CG3: els dos carrils, en sentit sud, es mantindrien oberts en comptes d’habilitar-ne un.

