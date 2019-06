El Govern defensa l’honorabilitat de Gelabert

El ministre portaveu, Eric Jover, va sortir ahir en defensa de l’exministra d’Esports Olga Gelabert i va destacar que «com a ministre portaveu i com a ministre de l’anterior legislatura, tinc el meu clar convenciment sobre l’honorabilitat de l’exministra Gelabert». «Entenc que tan sols ha estat un malentès que quedarà tot en un no res», reiterava.

En aquest context, cal recordar que Gelabert va declarar ahir a la Batllia per defensar que no va cometre cap irregularitat en l’adjudicació de les obres als vestidors de l’Estadi Nacional. Cal recordar que està sent investigada en el marc de l’Operació Cautxú que estudia la presumpta comissió de delictes financers i econòmics relacionats amb les partides econòmiques de la UEFA i de la FIFA a través dels programes que desenvolupen.

En aquesta línia, Jover va defensar el procés que es va utilitzar per adjudicar les obres i va recordar que «es va desenvolupar correctament i completament bé». «El procediment és perfectament legal», reiterava.

Aquest argument va ser el que també va explicar el secretari general de la FAF, Tomàs Gea, que dimarts també va declarar juntament amb Gelabert per defensar el sistema utilitzat a fi d’agilitzar el procediment.