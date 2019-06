La Fiscalia retira una acusació de violació per proves «inconsistents»

Davant la incompareixença de la presumpta víctima, que segons la Fiscalia era fonamental per argumentar «la inconsistència de les proves d’autes», el Ministeri Públic va retirar ahir l’acusació per delicte major d’agressió sexual constitutiva de violació a un resident de 22 anys. El processat s’enfrontava a una pena de cinc anys de presó i a una indemnització de 6.000 euros com a perjudici moral. Ahir va clamar la seva innocència assegurant que va mantenir «sexe consentit» amb la denunciant.

El processat és l’autor confés de l’apunyalament d’Encamp del 2017 i està pres a la Comella



La representació lletrada va erigir una defensa amb els fets que es van succeir després de la suposada agressió. Els mateixos amb els quals, sense el testimoni de la perjudicada, el Ministeri Públic es va quedar sense acusació. Segons va transcendir a l’acabar la vista oral, la suposada víctima se’n va anar a casa seva a dormir i hores més tard va acudir a la Policia per posar la denúncia. Abans, de camí, es va trobar a diversos amics i no els va alertar del que havia passat. A la seva mare, que estava a casa, tampoc li va dir res.



L’acusat va relatar que la nit del 28 de febrer del 2016 va sortir de festa a Canillo amb uns amics. Van estar jugant al futbolí i als dards d’un local d’oci fins ben entrada la matinada, quan van anar a casa d’un amic a menjar pizza. Posteriorment, va desplaçar-se fins a casa d’un altre conegut, en la qual hi havia la dona que va denunciar-lo. Allà es va adormir al sofà «durant una hora», fins que, segons va afirmar, es va despertar perquè va sentir com la denunciant li tocava la cuixa i, després, les parts íntimes. «Ens vam començar a tocar mútuament», va precisar, i es van dirigir a una habitació per mantenir relacions sexuals. El conegut, que vivia al pis, els va dir que no entressin allà i, aleshores, van anar al bany, on van mantenir «sexe consentit», va reiterar el processat. A més, de precisar que «a ella li agradava» i que «en volia més».



L’encausat va negar que la dona digués «para», «no vull» i que s’oposés físicament a la situació, tal com ella va declarar inicialment. L’amic que es trobava al pis, concretament a l’habitació adjacent, no va sentir res. Va acudir a testificar, encara que finalment no va ser necessari. No obstant això, fonts coneixedores del cas van relatar que la presumpta víctima no va sol·licitar la seva ajuda, ni amb crits ni amb cops.



El judici va durar menys d’una hora i només va comptar amb l’interrogatori del processat, que voluntàriament va rebutjar haver begut aquella nit. De la mateixa manera, va dir que «ella anava contenta», en referència a la quantitat d’alcohol que va beure. La defensa, a més, va voler presentar documents i proves d’altres incidents que la dona va patir i provocar quan era menor d’edat per intentar desacreditar la seva versió, si bé el tribunal no li va permetre.

Condemnat per un apunyalament

Corts absoldrà el processat, però seguirà pres a la Comella perquè és l’autor confés de l’apunyalament que va tenir lloc a Encamp el juny del 2017. La primera instància el va condemnar el passat 28 de febrer a cinc anys i mig de presó per assestar vuit punyalades a l’esquena i al tòrax a un home. També el va colpejar diverses vegades al cap amb un bat de beisbol quan ja estava greument ferit. El tribunal va dictar una pena complementària d’expulsió del Principat de 25 anys. A més, ha d’indemnitzar el perjudicat amb 101.049 euros i haurà de sufragar totes les despeses mèdiques a Andorra que es derivin de les seqüeles permanents que pateix la víctima, que van provocar-li un grau de discapacitat del 28%.



El condemnat va presentar recentment un recurs d’apel·lació al Tribunal Superior, en el qual reclama l’absolució al·legant que va perdre el control com a conseqüència patologia psiquiàtrica que pateix, concretament un trastorn explosiu intermitent que no es tractava.