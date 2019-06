Andorra rep Kosovo amb vuit baixes importants

La selecció sub-21 rep avui a les 18 hores a l’Estadi Comunal a Kosovo. En aquest cas, el seleccionador Justo Ruiz no podrà comptar amb vuit jugadors habitual perquè Àlex Martínez, Jordi Aláez i Joan Cervós viatgen amb l’absoluta a Moldàvia mentre que el porter Iker Álvarez de Eulate no podrà jugar perquè té els exàmens de selectivitat. Per la seva part, Francisco Pomares, Miki del Castillo i Ricard Cucu Fernández són baixa per lesió. A més, Berto Rosas és dubte perquè va patir un procés febril dimarts.

En aquesta línia, Ruiz va indicar que «és habitual que jugadors en edat sub-21 estiguin convocats amb l’absoluta». «És evident que a l’hora de plantejar un partit, el fet de tenir jugadors de nivell absoluta pot fer variar el duel, evidentment hi haurà canvis en comparació del darrer partit contra Albània», manifestava. «Igualment, ho donaran tot el camp i volem competir el millor possible», sentenciava.

Pel que fa al rival, va destacar que «és molt físic». «Competeix molt bé i fa molt que no podem gaudir del factor sorpresa, l’empat contra Albània els farà sortir al 100%», opinava i remarcava que «és un rival que té molt atac, acumula molta gent a la línia davantera, és fort i potent, amb jugadors d’una qualitat tècnica notable, per tant, un rival que té el joc i la competitivitat per donar guerra a qualsevol».