‘Kiki’ cau de la convocatòria i torna Marc Garcia

La Federació Andorrana de Futbol va desvelar ahir la llista de jugadors convocats de cara al partit contra Moldàvia a Chisinau del pròxim dissabte. La principal novetat és que Cristian Kiki Martínez no viatja per lesió mentre que Marc Garcia ja està totalment recuperat. Així mateix, Juli Sánchez ha entrenat a la convocatòria i, per tant, ho farà per penúltima vegada abans de retirar-se en el duel contra França a l’Estadi Nacional del pròxim dimarts.

Així, Koldo Álvarez de Eulate comptarà amb José Antonio Gomes, Ferran Pol, Ilde Lima, Emili Garcia, Marc Garcia, Jordi Rubio, Moi San Nicolás, Max Llovera, Txus Rubio, Joan Cervós, Marcio Vieira, Marc Vales, Marc Rebés, Jordi Aláez, Víctor Rodríguez, Sergio Moreno, Ludo Clemente, Juli Sànchez, Aaron Sánchez i Àlex Martínez.