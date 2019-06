Admesa a tràmit la demanda de Lleure 3D per falta d’informació

La Batllia ha admès a tràmit el recurs presentat per Lleure 3D –que va quedar per darrere de Jocs SA en l’adjudicació del casino– perquè el Comú d’Andorra la Vella i el Govern no li haurien proporcionat informació sobre la modificació del Pla d’Ordenament Urbanístic Parroquial de la capital (POUP), que es va modificar el passat mes de gener per permetre la construcció del futur centre recreatiu al carrer Prat de la Creu.



L’avís de la secció administrativa del Tribunal de Batlles es va publicar ahir al BOPA. Lleure 3D, que es va presentar al concurs de bracet amb el grup francès Barrière, va portar el cas a la Batllia per «refús de silenci administratiu» en el recurs presentat davant de l’administració.

CANVIS A L’ARTICLE 145

A principis del mes de gener d’aquest any, la corporació de la capital va aprovar els canvis a l’article 145 del POUP, que preveu l’aixecament del casino a la parcel·la destinada pel centre recreatiu, amb la possibilitat de connectar-la amb la Plaça del Poble i El Roc dels Escolls a través d’una passarel·la. En aquest canvi, s’especifiquen les característiques i les limitacions de la futura obra de Jocs SA i els usos. Concretament, s’especificava que l’ús «principal» de la parcel·la seria per a un casino, així com a habitatges i comerços, tot i que l’espai també seria compatible amb l’aixecament d’aparcaments, de restaurants i d’oficines.



El canvi al POUP va comptar amb els vots a favor de la majoria comunal i del conseller comunal de L’A+Cd’I, Jordi Minguillón (Víctor Pintós no va ser present aquell dia al ple) i amb l’abstenció de les dues conselleres del PS+I.



L’admesa a tràmit d’aquest recurs s’afegeix al serial per la polèmica que envolta l’adjudicació del casino a Jocs SA, que no ha rebut la llicència per poder operar. Al mes de març, la Batllia també va admetre un recurs de Lleure 3D perquè va considerar que el Consell Regulador del Joc (CRAJ) no va aportar prou informació sobre l’adjudicació de la llicència per instal·lar i explotar el casino.H