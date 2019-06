Unicef i MoraBanc, junts una temporada més

El MoraBanc Andorra i Unicef seguirán units una temporada més. El president Gorka Aixàs i la directora d’Unicef a Andorra, Marta Alberch, van tancar l’acord ahir. «És la negociació més senzilla que tenim cada temporada», explicava Aixàs i afegia que «per a nosaltres és un orgull col·laborar amb una entitat com Unicef que representa una garantia en la lluita per la justicia social i els drets dels infants». En aquest sentit, el MoraBanc Andorra continuarà lluint Unicef en les seves equipacions d’escalfament en la part més visible d’un acord que inclou el lliurament de la recaptació íntegra d’un partit de lliga i l’organització de l’esdeveniment Champions for Unicef, del que també es lliura la recaptació.

Aquest any, el MoraBanc va organitzar el repte Purito Bhutan al Poliesportiu. «No podem dir exactament com, quan i quin serà el format però ja pot comptar tothom que aquesta temporada hi haurà un altre repte solidari», remarcava Aixàs.