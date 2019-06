Patrocini de MoraBanc al documental sobre Aguilar

El documental que s’està realitzant sobre la vida del lauredià David Aguilar, que va néixer amb la síndrome de Poland, una rara deformació congènita que li ha suposat una malformació en el seu braç dret, comptarà amb el patrocini de MoraBanc.

L’entitat bancària aposta per aquest documental de la productora Imminent Produccions, produïda per Josep Pozo i dirigida per Hèctor Romance. L’obra ja s’ha començat a rodar amb algunes escenes de la vida d’Aguilar, però la major part es portarà a terme durant l’estiu. L’experiència d’aquest jove andorrà, va tenir força rellevància més enllà de les nostres fronteres perquè va construir-se una pròtesi per al seu braç amb les peces d’un helicòpter de Lego. La història de superació personal va transcendir en diferents països i això va portar a pensar a fer aquest documental i explicar la seva vida.