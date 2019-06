El PS pregunta al Govern per la despesa per la Biennal

Les despeses que ascendeixen al voltant dels 100.000 euros a la Biennal d’Art de Venècia fa que el Partit Socialdemòcrata d’Andorra (PS) pregunti al Govern sobre els costos per participar a l’esdeveniment, fruit d’adjudicacions realitzades i altres que es puguin fer en un futur.

La consellera general del PS, Susanna Vela, va presentar un escrit a Sindicatura amb les qüestions per saber quin és el pressupost exacte. La formació socialdemòcrata compta el muntatge de l’obra El futur és ara (10.589,60 euros), l’allotjament dels professionals i la delegació andorrana (34.730), la realització dels audiovisuals i les fotografies de la participació del Principat (8.412,25), la gestió de serveis (30.500) i el disseny i la producció dels elements gràfics de comunicació i promoció (15.346,95). Vela pregunta «quins són els conceptes que encara no han estat adjudicats i quins seran els seus imports» per tenir una idea de quin serà el cost final, així com que l’Executiu expliqui «quins són els tres treballs compromesos» o els serveis inclosos en les adjudicacions ja tancades.

També va mostrar interès per conèixer «quins i quants van ser els professionals que es van desplaçar a Venècia entre el 26 d’abril i el 12 de maig», per saber qui va ser-hi i quants dies. També espera una resposta sobre «quines despeses exactament s’inclouen en el desplaçament» i «quines són les dietes aplicades pel personal professional», demanant un desglòs per conceptes. Pregunta per les despeses en relació a «l’atenció protocol·lària i de representació» i per les que «resten encara per adjudicar i/o satisfer». Des del PS, la participació andorrana a la Biennal de Venècia «és un projecte pel qual apostem i que defensem», però que «volem saber exactament les despeses que s’han fet i les que encara no coneixem i a què corresponen», indica Vela, perquè «ens ha sobtat la quantitat de diners destinada a l’allotjament de la delegació i per això volem conèixer qui la componia, quants dies s’hi van quedar i els motius».