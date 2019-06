Andorra cau destrossada contra Kosovo a la primera part

La selecció sub-21 no va tenir ahir cap opció contra Kosovo i va caure clarament derrotada a l’Estadi Comunal per 0 a 4 després d’una primera part desastrosa en la qual al minut 2 ja van rebre el primer gol, va ser de penal després que Eric Vales enviés a Daku a terra. Va ser llavors quan Gashi va superar a Pires, que no va poder fer res per aturar el xut. D’aquesta manera, els andorrans es van veure totalment desconcentrats des del primer moment i Kosovo va agafar el ritme del partit. Els balcànics van proposar bon joc amb un atac rere un altre i unes bandes molt ràpides, mostrant un gran nivell físic i una velocitat única que superava la defensa tricolor.

La selecció sub-21 mostra un nivell molt baix i no aconsegueix cap clara ocasió de gol en tot el partit

En aquest sentit, tres minuts després Kastrati tenia una nova ocasió clara que Pires podia aturar i poc després era el mateix jugador que es quedava sol i per poc, quasi aconsegueix fer el segon. Així, seguint aquest tarannà, els andorrans no van poder aguantar més de mitja hora, ja que només havien aconseguit apropar-se a la porteria rival molt tímidament. El segon gol va arribar al minut 30, després d’una errada defensiva garrafal d’Alavedra que Daku no va perdonar i dos minuts després, Abedini va realitzar una passada perfecta cap a Gashi, aquest la va passar cap a un Mema que no va perdonar. Va ser Abedini precisament qui, abans d’anar al descans va aprofitar una nova errada dels andorrans per anotar el quart gol.

A la represa, els andorrans van augmentar el ritme i els kosovars van sortir relaxats, encara que al minut 52 Hajrizi avisava enviant-la al travesser.

D’aquesta manera, amb els deures fets, el rival no va augmentar el ritme i tot i que els andorrans van intentar maquillar el resultat, finalment no van poder tenir cap ocasió clara de gol en un partit marcat per una primera part per oblidar, lluny del nivell que la sub-21 sol demostrar.