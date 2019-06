Vinyes afronta una nova prova del Campionat d’Espanya d’asfalt

Després d’un mes sense competir, els equips que disputen el Campionat d’Espanya Ral·lis d’asfalt tornaran a l’activitat corrent el Ral·li Ourense-Ourense termal. Serà la primera de les tres visites previstes a la comunitat gallega en 45 dies.

Joan Vinyes i Jordi Mercader (Suzuki Swift R+) acudiran a la cita amb la voluntat de repetir el triomf assolit la temporada passada en la categoria N5. En aquesta ocasió aconseguir un lloc entre els millors de la classificació absoluta serà més complicat, ja que l’Ourense serà vàlid pel Super Campionat d’Espanya de Ral·lis, un fet que ha tingut una repercussió directa en la llista d’inscrits en la competició.

«Sens dubte, he comentat en més d’una ocasió que, tot i que la prova sempre es disputa al juny, hem corregut l’Ourense amb calor extrema, amb ambient fresc, pluja o boira, veurem que ens toca aquest any», comentava Vinyes i afegia que «sigui el que sigui, intentarem concentrar-nos, a cada moment, en el que toc fer de manera immediata i anar superant les adversitats que vagin sorgint». «Tinc clar que no hi ha una altra opció millor», sentenciava.

Els participants en la 52a edició d’aquest ral·li organitzat per l’Escuderia Ourense hauran de superar un recorregut de 563,91 quilòmetres, dels quals 176,64 seran cronometrats. La prova estarà dividida en dues etapes, amb sortida i arribada al podi situat al Jardí del Posío, i cinc especials de velocitat que s’hauran de superar dues vegades cadascuna. Avui es disputa la primera etapa de la competició.