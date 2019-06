Els àpats del Calones no canviaran d’adjudicatària

El TS ha tombat el recurs d’apel·lació que havia presentat Bio Bio, l’empresa que va perdre l’adjudicació dels àpats del Casal Calones i del servei a domicili feta pel Comú d’Andorra la Vella, després del conflicte derivat d’un error en el càlcul de la puntuació de les ofertes que va fer que el servei recaigués en l’empresa que havia presentat l’oferta més cara (El rebost del padrí). Després que el comú portés l’adjudicació a la Batllia perquè l’anul·lés i la primera instància fallés contra la corporació, Bio Bio va recórrer al TS, que ara deixa clar que l’empresa no podia interposar recurs tenint en compte que l’administració local no ho havia fet després del primer rebés judicial.



El cas es remunta al 2016, quan el comú va adjudicar el concurs pel subministrament dels àpats del Calones i del servei a domicili. Un cop publicada la decisió al BOPA, Bio Bio va sol·licitar la documentació i es va adonar que s’havia produït un error de càlcul. Des de la corporació es va admetre que hi havia un error «tècnic» perquè es va fer malament una multiplicació. Si només es revisava la part dels preus, el resultat no variava, però si es revisava de nou tota la valoració, l’adjudicació hauria hagut de canviar de mans. Per aquest motiu es va informar que es demanaria a la Batllia que actués per revocar l’acta del comú, ja que la mateixa corporació no ho podia fer.



Amb tot, el tribunal de Batlles va desestimar la demanda i a dia d’avui el servei el segueix prestant El rebost del padrí. En aquell moment el comú no va recórrer, però Bio Bio sí. És per aquest motiu que ara, el TS, decideix inadmetre el recurs d’apel·lació assegurant que si el comú no va recórrer, «tampoc ho pot fer la societat que ha comparegut com a adherent».

Toc d’atenció

Això no obstant, el TS aprofita per fer un toc d’atenció a l’administració local. Al seu dia, un cop constatat l’error, en comptes de refer el càlcul només per la part de valoració dels preus de les ofertes, es va decidir tornar a valorar-les en tots els aspectes amb criteris d’adjudicació diferents, que feien que Bio Bio fos la guanyadora. El tribunal deixa constància que no es pot aprofitar la situació per tonar a valorar tots els criteris amb una interpretació diferent.