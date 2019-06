Baró, optimista per mantenir el forfet i la marca Vallnord

El cònsol major de la Massana i president d’EMAP, David Baró, té bons auguris per mantenir la marca i el forfet de Vallnord. Durant la presentació de les proves de la Copa del Món de BTT que tindran lloc a l’estació Pal-Arinsal, Baró va explicar que les converses amb el màxim accionista de Secnoa, Joan Viladomat, avancen «força bé» i que «es trobarà un acord confortable per a les dues parts», que serà beneficiós pel «posicionament de cadascú i per l’evolució estratègica» de les dues empreses.

Baró, que va ser repreguntat diferents cops pel manteniment de la marca Vallnord, va avançar que amb tota probabilitat la setmana que ve es presentaran públicament els acords entre les dues empreses que fins ara explotaven el domini esquible.

«Vull esperar que es tanqui tot, tant la marca com el forfet», va dir el cònsol major massanenc sobre la continuïtat del passi i el manteniment de la marca, i va afegir que el resultat de les converses «no crearà un prejudici directe i immediat i assegurarà tranquil·litat».

En tot cas, va evitar donar més detalls de com estan transcorrent les negociacions perquè l’acord final es presentarà de manera conjunta amb l’altra part negociadora. Al mateix temps, David Baró va relatar que el diàleg ha sigut «constructiu» i que es podrà arribar a «un bon acord que pugui convenir a les dues parts». Tot i això, va avisar que «potser no serà el que es vulgui inicialment, però penso que arribarem a un consens o compromís que almenys donarà sortida» a l’atzucac actual.

Sense afectació a les relacions

El cònsol major va afegir que les divergències que hi ha hagut en les últimes setmanes «no canviaran les relacions» entre els comuns d’Ordino i de la Massana, que tenen molts serveis mancomunats. Per la seva banda, el director de Vallnord Pal-Arinsal, Josep Marticella, tampoc va donar pistes concretes sobre l’acord final amb Joan Viladomat, tot i que va assegurar que «les negociacions estan molt avançades». «Tenim molt clar que anem tots a una», va dir Marticella.

Finalment, el cap de Govern, Xavier Espot, que a principis de setmana va descartar reunir-se amb Viladomat per no extralimitar-se en les seves competències, va afirmar que des de l’Executiu seran «doblement prudents» pel fet que no participen en les negociacions.