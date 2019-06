El Govern ratifica Xavier Mujal com a director d’RTVA

El Govern liderat per Xavier Espot és partidari de ratificar la confiança a Xavier Mujal com a director de la ràdio i televisió pública. Segons fonts governamentals, el recent Executiu està content amb la feia feta fins ara pel periodista, de manera que es considera que no hi ha cap motiu per destituir-lo. De fet, avui mateix el cap de Govern té prevista una reunió amb el director d’RTVA per comunicar-li el seu seguiment i parlar del futur del mitjà de comunicació.

Mujal va agafar el càrrec ara fa cinc anys, el 2014, en substitució de Francesc Robert. L’aleshores cap de l’Executiu, Toni Martí, va decidir cessar Robert per «una pèrdua de confiança», que havia dirigit la ràdio i televisió pública durant dos anys. Mujal era en aquell moment cap d’informatius a RTVA i ja comptava amb un ampli bagatge en el món informatiu. Va ingressar a la televisió pública l’any 96 com a redactor i va desenvolupar entre altres funcions la direcció d’esports i la conducció i direcció de diversos programes tant a la ràdio com a la televisió. El 2003 va incorporar-se a Ad Radio com a director presentador del magazín matinal, funcions que va desenvolupar fins el 2011 en que va retornar a RTVA ja com a cap d’informatius.