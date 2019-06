La producció de tabac s’incrementa un 9,3% el 2018

La producció de tabac del 2018 va ser de 239.897 kg, el que representa un increment del 9,3% respecte a l’any anterior. Des de l’any 2000 els nivells de producció de tabac s’han equiparat als nivells dels anys 70 i 80, i a partir del 2007 la producció s’ha situat en uns nivells mínims més o menys estables. Les dades van ser publicades ahir pel departament d’Estadística del Govern.

Aquest increment de la producció es concentra majoritàriament a la parròquia d’Encamp amb un +180,6% i 19.102 kg més. La resta de parròquies amb increment són: Escaldes-Engordany amb un +11,0% (+1.129 kg), Canillo amb un +9,5% (+1.380 kg), Andorra la Vella amb un +8,6% (+2.382 kg) i Ordino amb un +0,5% (+171 kg). En canvi, les úniques parròquies que han disminuït la seva producció són la Massana amb un -7,1% (-3.174 kg) i Sant Julià de Lòria amb un descens del -0,8% (-656 kg).

La distribució per parròquies situa a Sant Julià de Lòria com a primera productora amb un 33% del total i 79.855 kg, seguida per la Massana amb un 17% i 41.623 kg. En darrer lloc se situa la parròquia d’Escaldes-Engordany amb el 5% de la producció i 11.363 kg.