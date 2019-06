Unicef celebra les noces de plata amb música i art

Unicef Andorra va celebrar ahir un dels actes del seu 25è aniversari amb un concert i una subhasta benèfica d’obres inspirades en Femina Feminae al Museu Thyssen. El violinista i ambaixador d’Unicef Andorra, Gerard Claret, va fer la lectura d’un concert a partir d’una visita guiada per Guillermo Cervera.

La directora d’Unicef Andorra, Marta Alberch, va destacar l’obra de l’organització benèfica en la celebració de les seves noces de plata. «Tan de bo algun dia no fóssim necessaris, perquè voldria dir que hi ha més igualtat al món i que tothom viu en pau. Malauradament, això no està passant», comentava Alberch, abans de la celebració de l’acte. En tot cas, la màxima responsable de l’entitat feia una valoració positiva pel nivell de col·laboració d’Andorra com a petit país per «posar el seu granet d’arena per millorar la situació dels infants i de les seves famílies arreu del món». «Andorra és un país solidari perquè aconseguim la col·laboració de la gent quan la demanem», deia Alberch, que va creu que a Andorra s’han fet molts passos amb el pas dels anys perquè els drets dels infants estiguin plenament garantits.

Alberch posa com a exemple la Llei qualificada dels drets dels infants i els adolescents, que va ser aprovada per unanimitat al Consell General el passat mes de febrer. Unicef preveu celebrar més actes per commemorar els seus 25 anys i retre homenatge als seus fundadors.