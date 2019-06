La Policia controlarà el mal ús i la forma de circular a les rotondes

La policia començarà dilluns una campanya específica de control de la circulació en rotondes. El cos de l’ordre va informar ahir en un comunicat que «aquesta acció ve motivada per l’augment d’accidents de trànsit, pel mal ús o forma de circular a les rotondes» i té per objectiu reduir l’accidentalitat.



La campanya, que s’iniciarà a les 07.00 hores, s’allargarà fins al dia 23 de juny a les 19.00 hores. Els agents faran especial incidència en el compliment de certs articles del Codi de la circulació, com el de no regular la velocitat i no extremar les precaucions en encreuaments o rotondes. També controlaran l’excés de velocitat, els canvis de direcció sense observar la presència d’altres vehicles o fer-ho sense advertir els altres vehicles, així com els canvis de direcció amb una maniobra incorrecta. D’aquesta manera, es faran controls específics a les rotondes del país per tal de poder constatar infraccions relacionades amb un comportament imprudent per part dels conductors.