Comença la Trobada Empresarial amb 600 inscrits

La Trobada Empresarial al Pirineu va arrencar ahir a la Seu d’Urgell amb una participació consolidada de més de 600 inscrits, majoritàriament empresaris i executius d’arreu de Catalunya. El tema central d’aquesta edició, la definició de l’agenda empresarial, vol abordar com les empreses han de respondre a reptes actuals com ara la transformació digital i el canvi climàtic. La primera jornada de la Trobada va incloure una taula rodona sobre experiències empresarials d’èxit sorgides a la demarcació de Lleida, amb la participació de l’excampió mundial de motociclisme i director de Monlau Competició, Emili Alzamora, el CEO de Zacaris i Yellow, Toni Badias, el president de l’elèctrica urgellenca PEUSA, Ventura Rebés, i el president de Rotecna, Gener Romeu.

Batalla defensa que el Pirineu contribueixi a fer un país «més equilibrat» i que doni «oportunitats a tothom»

El president de la Trobada, Vicenç Voltes, va explicar que el fet que l’esdeveniment hagi complert tres dècades marca un «punt d’inflexió» i que el reben entre «gratitud, satisfacció i reptes de futur». Voltes va destacar la importància que té la incorporació a les empreses dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible que marca l’ONU en el marc de l’Agenda 2030. Dins l’àmbit de la transformació tecnològica, va explicar que la «revolució» arribarà de la mà de la intel·ligència emocional cognitiva, la qual permetrà robotitzar molts processos.

Incorporar talent jove

Un dels objectius d’aquesta edició era el d’incorporar el talent jove a les jornades, motiu pel qual s’ha organitzat per primer cop una taula rodona destinada a les start-ups, la qual tindrà lloc avui a la tarda amb l’objectiu que els participants puguin complementar els seus negocis o apostar per fer noves inversions. La iniciativa ha estat tot un èxit, ja que, segons Voltes, es va haver d’ampliar de quatre a sis el nombre de ponents.

Avui participa, entre d’altres, el president el president de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial de l’ONU

El programa d’avui també inclou la participació de l’exgovernador del Banc d’Espanya, Luis Maria Linde, el president de l’Estudi Ramon Folch & Associats, Ramon Folch, el president de la Fundació Garrigues, Antonio Garrigues Walker; i el president de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial de Nacions Unides, Ángel Pes.

Defensa del Pirineu

L’alcalde en funcions de la Seu, Albert Batalla, va reiterar als empresaris que la capital alturgellenca «aspira a ser un enclavament que aculli congressos» i que actualment «és un bon lloc perquè s’hi instal·lin empreses». En aquest sentit, va recordar que el Pirineu representa el 20 per cent del territori però només l’1 per cent de la població. «Cal que siguem capaços de fer un país més equilibrat i donar oportunitats a tothom, visqui on visqui», va dir, destacant també el pol econòmic que suposa comptar amb el Principat d’Andorra.