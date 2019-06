Tazawa guanya el Ramon Llull de Catalanística

El catedràtic del Departament d’Estudis Interculturals de la Universitat d’Hosei, el japonès Ko Tazawa, va ser guardonat per unanimitat del jurat amb el Premi Internacional Ramon Llull en la seva modalitat de Catalanística i a la Diversitat Cultural per la seva tasca com a traductor d’obres literàries al català i de formador d’experts en catalanística al seu país.

El premi el convoca cada any la Fundació Ramon Llull i la Fundació Congrés de Cultura Catalana i està dotat amb 6.000 euros, amb l’objectiu de reconèixer l’obra individual d’una persona externa del domini lingüístic, escrita en qualsevol llengua, i que hagi significat un notable coneixement de la realitat històrica i cultural catalana. També que hagi tingut una contribució destacada al coneixement, reconeixement, promoció o defensa d’una o més cultures i nacions sense estat, o de la diversitat cultural com a valor universal.

Tazawa, nascut a Yokohama el 1953, es va doctorar en estudis hispànics per la Universitat d’Osaka el 1986 i en filologia catalana per la Universitat de Barcelona el 1999. És Catedràtic del Departament d’Estudis Interculturals de la Universitat d’Hosei, a Tòquio. Durant el 2006 i el 2007 treballa com a investigador visitant a la Dublin City University. Ha traduït al japonès Camí de sirga, La pell freda i una antologia de contes amb textos de Quim Monzó, Montserrat Roig, Joan Perucho, Sergi Pàmies i Manuel de Pedrolo, entre d’altres. També va publicar la versió completa de Tirant lo blanc. Va traduir al català La remor de les onades, de Yukio Mishima. És autor de diverses obres en japonès i català de caràcter acadèmic i de divulgació. El 2003 va rebre la Creu de Sant Jordi i el 2009 el premi del Ministeri d’Afers Estrangers del govern japonès per la seva tasca de pont entre el Japó i Catalunya.